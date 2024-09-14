Спортсмен отметил, что хотел бы работать именно с детьми.

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что в будущем планирует стать министром спорта. Об этом он сказал в интервью спортивному польскому онлайн-каналу Kanał Sportowy.

"Я бы хотел работать с детьми не только в спорте, но и в психологии, в поддержке здорового образа жизни, думать своей головой, а не слушать, что кто говорит", - подчеркнул он.

По словам боксера, он хочет работать с детьми для того, чтобы научить их "некоторым вещам, которые могу я".

"Я бы с удовольствием стал министром спорта и я стану им", - уверенно ответил Усик.

Александр Усик - последние новости

Ранее боксер заявлял, что в будущем может стать министром молодежи и спорта. На вопрос, кем он видит себя через 10 лет, спортсмен ответил, что не покинет бокс, но возможно будет президентом Федерации бокса Украины, а затем - министром спорта.

Также сообщалось, что Александр Усик подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому свой пояс чемпиона мира.

"Это настоящий, который мы забрали у нашего толстого друга из Лондона, оригинальный пояс. Хочется, чтобы он остался у вас. Я извиняюсь, что здесь нет фотки моего друга, которого я побил. Но ее здесь и не должно быть, есть моя", - подчеркнул Александр Усик, передавая ценный трофей Владимиру Зеленскому.

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