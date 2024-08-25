Известный украинский боксер Александр Усик объявил, что в будущем может стать министром молодежи и спорта. По его словам, эта должность не связана с политикой, которой он не интересуется.
В интервью для NV спортсмена спросили, кем он видит себя через 10 лет. Усик отметил, что не покинет бокс, но возможно он будет президентом Федерации бокса Украины, а затем - министром спорта.
Спортсмен отметил, что не верит в политику и не интересуется ею, поскольку "это когда нужно иногда сказать то, чего ты не сделаешь, а я не мог бы договориться со своей совестью".
Однако должность министра спорта он считает аполитичной и больше менеджерской позицией, тогда как политика - "это депутатство".
Александр Усик - последние новости
Как сообщал УНИАН, в мае Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Недавно стало известно, что чемпион мира по боксу по версиям WBO, WBA, WBC в супертяжелом весе Александр Усик и в дальнейшем возглавляет рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории Pound for Pound.
Британский боксер Тайсон Фьюри уже начал подготовку к матчу-реваншу против обладателя титулов чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, украинца Александра Усика.