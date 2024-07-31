Британец показал свою подготовку к реваншу против украинского боксера.

Британский боксер Тайсон Фьюри уже начал подготовку к матчу-реваншу против обладателя титулов чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, украинца Александра Усика. Соответствующее видео Фьюри разместил в Instagram.

"Только что закончил замечательную короткую пробежку с ребятами у залива. Работаем, готовимся шаг за шагом. 21 декабря - Усик, я тебя предупредил. Вперед!" - эмоционально сказал Фьюри.

Как известно, именно 21 декабря должен состояться бой-реванш между чемпионом в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Видео дня

Бой-реванш Усик-Фьюри

В мае была названа официальная дата боя-реванша между между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри. Как сообщил советник Саудовской Аравии при королевском дворе в ранге министра и глава Главного управления развлечений Турки бин Абдул Мохсен Аль-Шейх, поединок состоится 21 декабря этого года. Местом его проведения станет Эр-Рияд, где был проведен и первый бой.

Ранее УНИАН сообщал, что Тайсон Фьюри спустя месяц после проигрыша в поединке за все пояса супертяжелого веса против Александра Усика рассказал, что смеялся над украинцем и поплатился за это.

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