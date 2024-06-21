Он заявил, что в бою-реванше ему нужно будет нокаутировать Усика, поскольку ему "не видать победы судейским решением".

Тайсон Фьюри спустя месяц после проигрыша в поединке за все пояса супертяжелого веса против Александра Усика подробно рассказал о бое и назвал главную причину своего поражения.

Как пишет sport.ua, по словам Фьюри, он "слишком много веселился", что в итоге и привело к проигрышу.

"Я много раз пересматривал бой и все равно получал один и тот же ответ - я думал, что выиграл. Усик знает, что он меня не победил... Я думал, что почти все раунды я бил его по голове. Он разбил мне нос в восьмом раунде, получил 10-8 в девятом раунде, и я отдал ему десятый раунд. Но кроме этого я не дал ему ни одного раунда", - заявил Фьюри.

Видео дня

Боксер отметил, что бой был "намного проще, чем он думал".

"Люди говорили, что по нему трудно попасть, а я наносил ему комбинации из четырех ударов и смеялся над ним. Моя проблема в том, что я, наверное, слишком много веселился. Это было слишком легко. Как будто я был там с местным боксером-любителем. Я слишком наслаждался этим, дурачился и поплатился за это в девятом раунде", - сказал Тайсон.

Говоря о предстоящем бое-реванше с Усиком, Тайсон заявил, что с нетерпением ждет этого поединка.

"Я должен выбить его из игры, потому что мне не видать победы судейским решением. Это печально, потому что выиграть бой и так достаточно сложно, не говоря уже о том, что нужно кого-то нокаутировать. Но я уверен в своих силах и с нетерпением жду этого поединка... Я слышал, что у него сломана челюсть и глазница, так что выздоравливай, и увидимся в декабре", - сказал Тайсон.

Усик - Фьюри - новости

Британский боксер Тайсон Фьюри намерен провести бой-реванш против Александра Усика. Как стало известно, он состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее Фьюри отметился очередным скандальным заявлением, сказав, что не согласен с победой Усика. По словам британца, "его страна находится в состоянии войны, поэтому люди становятся на сторону страны, которая находится в состоянии войны".

Вас также могут заинтересовать новости: