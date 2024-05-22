Бой должен состояться в октябре в Саудовской Аравии.

Британский боксер Тайсон Фьюри планирует провести бой-реванш против украинца Александра Усика. Об этом сообщил промоутер британца Фрэнк Уоррен, информирует в соцсети Х спортивный обозреватель Майкл Бенсон.

Цитируя промоутера, журналист отметил: Тайсон Фьюри подтвердил, что следующим он проведет реванш против Александра Усика.

"Он (Фрэнк Уоррен - УНИАН) сказал, что они реализуют планы относительно второго боя, который состоится в октябре в Саудовской Аравии", - написал Бенсон. Видео дня

Противостояние Усик - Фьюри: последние новости

Британский промоутер Фрэнк Уоррен, представитель экс-чемпиона мира по версии WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри объяснил слова боксера о победе Усика из-за войны. Он отметил, что у Тайсона "биполярное расстройство, такие люди говорят то, что думают".

"Вы видели, что Тайсон целовал Усика после боя минимум трижды в лоб и в щеку. Фьюри говорил в прошлом, что завершает с боксом, но потом почти сразу возвращался, это один из симптомов людей, у которых есть эта ужасная болезнь", - пояснил Уоррен.

Ранее Фьюри отметился очередным скандальным заявлением, сказав, что не согласен с победой Усика. По словам британца, "его страна находится в состоянии войны, поэтому люди становятся на сторону страны, которая находится в состоянии войны".

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