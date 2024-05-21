Александр Усик победил Тайсона Фьюри во время невероятного поединка в Эр-Рияде.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен, представитель экс-чемпиона мира по версии WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри прокомментировал слова британца о том, что судьи отдали победу в бою за абсолют Александру Усику из-за войны в Украине, пишет Sport.ua.

"У Тайсона биполярное расстройство, такие люди говорят то, что думают. Вы видели, что Тайсон целовал Усика после боя минимум трижды в лоб и в щеку. Фьюри говорил в прошлом, что завершает с боксом, но потом почти сразу возвращался, это один из симптомов людей, у которых есть эта ужасная болезнь", - объяснил Уоррен.

В свою очередь Тайсон Фьюри отметил, что не знал, что уступает Александру Усику в очках. По его словам, если бы он это понял, то сразу нокаутировал бы его, передает Sky Sports Boxing.

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"Для меня самое главное - это получить деньги и повеселиться. Я благодарю Усика за бой, это был довольно близкий бой. Я не могу оценивать поединок пока я на ринге. Если бы я знал, что проигрываю по очкам, то я бы нокаутировал Усика", - заявил экс-чемпион.

Бой Усик - Фьюри: что известно

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда украинский боец отправил британца в нокдаун. В конце концов Усик защитил пояса WBA, WBO и IBF и отобрал титул WBC у британца.

В свою очередь после боя Фьюри отметился скандальным заявлением и сказал, что не согласен с победой Усика.

"Его страна находится в состоянии войны, поэтому люди становятся на сторону страны, которая находится в состоянии войны. Я считаю, что я выиграл тот бой, я считаю, что он выиграл несколько раундов, но я выиграл большинство из них. Не ошибайтесь, по моему мнению, я выиграл этот бой. У нас есть условие о реванше. Я проиграл хорошему маленькому человеку раздельным решением. Мы запускаем его еще в октябре. Молодец, Александр", - подчеркнул он.

Также авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории, в котором Усик стал новым лидером рейтинга, то есть лучшим боксером планеты.

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