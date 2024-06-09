Он также прокомментировал поражение Тайсона в бою с Усиком.

Сводный брат Тайсона Фьюри Томми Фьюри прокомментировал поражение Тайсона в матче против Александра Усика и сделал прогноз на бой-реванш.

В интервью IFL TV он рассказал, что Тайсон хорошо справляется с поражением, настроение в команде Фьюри положительное.

"Это был близкий бой, и я думаю, что Тайсон сделал достаточно для победы. Я думаю, что первая половина боя прошла без поражений, а потом он взял еще несколько раундов, и я думал, что он выиграл бой", - отметил Томми Фьюри.

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В то же время он добавил, что "это бокс, бывают разные судейские решения, и Тайсон вернется к реваншу".

Он также выразил уверенность, что в бою-реванше Тайсон победит.

"Он 100% он выиграет этот бой. Я не сомневаюсь, что в реванше он исправит эту ошибку, вернет себе победу и перейдет к следующему бою", - сказал Томми Фьюри.

Бой-реванш Усик - Фьюри

Британский боксер Тайсон Фьюри намерен провести бой-реванш против Александра Усика. Как стало известно, он состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Также сообщалось, что Александра Усика признали лучшим боксером планеты. Он подвинул на второе место Наоя Иноуэ из Японии. Третье место занимает американец Теренс Кроуфорд.

Ранее Фьюри отметился очередным скандальным заявлением, сказав, что не согласен с победой Усика. По словам британца, "его страна находится в состоянии войны, поэтому люди становятся на сторону страны, которая находится в состоянии войны".

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