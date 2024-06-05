Новозеландский супертяжеловес, экс-чемпион мира Джозеф Паркер поделился прогнозом относительно ожидаемого реванша Фьюри - Усик.
Как заявил Паркер в комментарии Boxing News 24, "Цыганский король" якобы сможет победить украинского чемпиона во второй бою.
"Фьюри очень способный. Он может приспособиться ко всему, будь то на тренировках или в бою... Фьюри выполнит свою работу в конце года. Тайсон знает, что нужно сделать, чтобы вернуться и показать хорошее выступление. Он победит", - заявил Паркер.Видео дня
Реванш Усик - Фьюри
Британский боксер Тайсон Фьюри намерен провести бой-реванш против Александра Усика. Как стало известно, он состоится в октябре в Саудовской Аравии.
Также сообщалось, что Александра Усика признали лучшим боксером планеты. Он подвинул на второе место Наоя Иноуэ из Японии. Третье место занимает американец Теренс Кроуфорд.