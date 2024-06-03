'Что IBF сделает теперь?': инсайдер раскрыл неожиданный поворот в реванше Усик - Фьюри

Вполне вероятно, что бой снова будет происходить за звание абсолютного чемпиона.

В ситуации с реваншем Усик - Фьюри произошел неожиданный поворот. Сенсационная победа британца Даниэля Дюбуа над хорватом Филипом Хрговичем в бою за звание временного чемпиона IBF в супертяжелом весе спутала все карты организаторам поединка за пояс IBF.

Как сообщил инсайдер Майкл Бенсон в X, Хргович, будучи обязательным претендентом, ждал несколько лет возможности драться за полноценный титул. Именно его позиция была главным препятствием, чтобы оставить на кону реванша Усика и Фьюри все четыре пояса.

"Интересно посмотреть, что IBF сделает теперь... У них больше нет обязательного претендента, который ждал два года, поэтому, возможно, реванш Александра Усика против Тайсона Фьюри снова будет за звание абсолютного чемпиона", - отметил Бенсон.

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Реванш Усик - Фьюри

Британский боксер Тайсон Фьюри намерен провести бой-реванш против Александра Усика. Как стало известно, он состоится в октябре в Саудовской Аравии.

Также сообщалось, что Александра Усика признали лучшим боксером планеты. Он подвинул на второе место Наоя Иноуэ из Японии. Третье место занимает американец Теренс Кроуфорд.

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