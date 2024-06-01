Пока окончательное решение еще не принято.

Международная боксерская федерация (IBF) решила, что бой 1 июня между Филипом Хрговичем и Даниэлем Дюбуа состоится за временный титул супертяжелого веса. Известно, что ранее прогнозировалось, что IBF лишит Александра Усика титула, чтобы Хргович, как обязательный претендент, дрался за полноценный титул. Об этом сообщил онлайн-редактор бокса Майкл Бенсон сайту talkSPORT.

Отмечается, что сейчас украинский боксер пока сохраняет все титулы, однако победитель боя Хргович - Дюбуа может быть переведен в статус полноценного чемпиона в ближайшие месяцы. На данный момент решение еще не принято.

Известно, что ранее команда Усика просила федерацию сделать исключение и сохранить титул до боя-реванша с Тайсоном Фьюри в конце года, чтобы и во втором поединке на кону был статус абсолютного чемпиона.

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Как писал УНИАН, британский боксер Тайсон Фьюри намерен провести бой-реванш против Александра Усика. Как стало известно, он состоится в октябре в Саудовской Аравии.

Также сообщалось, что Александра Усика признали лучшим боксером планеты. Он подвинул на второе место Наоя Иноуэ из Японии. Третье место занимает американец Теренс Кроуфорд.

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