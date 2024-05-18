Латвийский боксер на 70% считает, что Усик победит в этом поединке.

Латвийский боксер Майрис Бриедис рассказал о своих ожиданиях от боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. По его словам, этот бой будет непростым.

"Тайсон Фьюри - чрезвычайный боец. Это будет непростой бой. Думаю, он будет очень напряженным. Я считаю, что Усик очень трудолюбивый, он очень усердно готовился к этому бою. Как и к первому поединку против Джошуа, он готовился восемь месяцев. Мой прогноз - я склоняюсь на 70 процентов, что победит Усик", - отметил Бриедис в комментарии для Sky Sports.

Известно, что поединок между Усиком и Майрисом состоялся в 2018 году в рамках боксерской суперсерии. В результате украинский спортсмен победил его по решению большинства судей. Тогда жена Александра, Екатерина, назвала Майсриса одним из самых тяжелых соперников в карьере мужа.

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В то же время бывший чемпион Дэвид Бенавидес отметил, что тот, кто победит в этом бою, "станет лицом бокса", цитирует его слова BoxingScene.

"Это впервые за 25 лет титулы в супертяжелом весе объединяются и будет абсолютный чемпион. Бокс в супертяжелом весе - это вершина бокса. У нас есть два боевых титана. Это тяжелый бой. Сердце подсказывает мне, что победит Тайсон Фьюри, а мозг - Александр Усик. Это будет отличный бой. Усик - зверь. То, как он боксирует, похоже на искусство. А потом у вас есть Фьюри, который имеет большой рост, размах рук и хорошие комбинации. Это будет тяжелый бой. Я надеюсь увидеть хороший поединок", - поделился своим прогнозом Бенавидес.

Бой Усика против Фьюри: последние новости

Известно, что бой между Усиком и Фьюри состоится в ночь на 19 мая.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Эвандер Холифилд считает, что именно украинец победит в поединке против британца Тайсона Фьюри. По его словам, Усик имеет преимущество, ведь он "меньший парень, но он также имеет хорошую силу удара и имеет быстрые руки".

В свою очередь легендарный боксер Леннокс Льюис заявил, что Фьюри является нестабильным спортсменом, ведь он либо опускается, либо поднимается, "как волна".

"Бой с Нганну застал его в самом начале волны. Я думаю, что бой с Усиком застанет его в середине волны, он будет гораздо лучше, гораздо более сосредоточенным, гораздо более готовым к бою. Фьюри уже был в боевом режиме, но для победы в этом бою ему нужно не только быть большим бойцом. Его ментальная концентрация должна быть на 100 процентов от тренировочного лагеря до вечера боя - никаких отвлекающих факторов", - объяснил он.

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