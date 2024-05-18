По мнению Эвандера Холифилда, украинец имеет преимущество над британцем в силе удара и скорости рук.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Эвандер Холифилд отдает предпочтение украинцу Александру Усику в его сегодняшнем чемпионском противостоянии против британца Тайсона Фьюри. Об этом сообщает Daily Mail.

По мнению американского экс-боксера, на самом деле Усик имеет преимущество, поскольку он "меньший парень, но он также имеет хорошую силу удара и имеет быстрые руки".

"Он один из тех ребят, просто смотришь на него и понимаешь, что он беда. У него такое выражение лица, что вы знаете, что он побеждает, проходя через что угодно. Но, если Фьюри сможет удержать его, продолжать бить его джебом, он победит", - сказал Холифилд. Видео дня

Как известно, поединок за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится в ночь на 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало боя - не ранее 0:30 по киевскому времени.

Бой Усик - Фьюри: прогнозы

Недавно легендарный Леннокс Льюис назвал фаворита исторического боя между Усиком и Фьюри. По словам британца, его соотечественник победит украинца. Как сказал Льюис, "хороший большой парень побеждает хорошего маленького парня".

В свою очередь Майк Тайсон дал свой прогноз на бой Усик - Фьюри. По мнению легендарного американского боксера, Фьюри победит украинца Усика, который будет сопротивляться британцу, но, учитывая габариты Фьюри, он "может быть слишком сильным для украинца".

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