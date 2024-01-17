Леннокс Льюис считает, что Тайсон Фьюри победит Александра Усика.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился своим прогнозом на поединок обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика против чемпиона WBС Тайсона Фьюри.

Легендарный британец считает, что фаворитом этого боя является "Цыганский король".

"С нетерпением жду, когда поприветствую Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов. Рад, что они решили творить историю. Поединок должен получиться отличным. Хороший большой парень побеждает хорошего маленького парня. Преимущество у Фьюри", - написал Льюис в Твиттере.

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Бой Усик - Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Победитель этого поединка станет первым в истории абсолютным чемпионом, который будет обладать четырьмя основными чемпионскими поясами в королевском дивизионе.

Также победитель этого боя станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

Напомним, именно Леннокс Льюис был последним "абсолютом" в хевивейте. Он завоевал этот титул в 1999 году, победив Эвандера Холифилда.

Добавим, что Александр Усик в своем последнем бою победил Даниэля Дюбуа и защитил чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO. Тайсон Фьюри свой последний бой провел против Фрэнсиса Нганну. "Цыганский король" одержал победу раздельным решением судей.

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