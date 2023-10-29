Тайсон Фьюри одержал победу раздельным решением судей.

В ночь на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился грандиозный боксерский вечер. Его главным событием стал поединок Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри.

Первые два раунда поединка были довольно равны, а вот в третьем экс-чемпион UFC поймал британца и отправил его в нокдаун точным левым боковым. Рефери пришлось открывать счет, а Фьюри - спасаться на ногах, пытаясь просто дотянуть время до конца раунда.

В оставшиеся раунды поединок проходил с переменным преимуществом. Нганну был более активен, но удары "Цыганского короля" чаще достигали цели. В итоге мнения судей разделились: один отдал победу Фрэнсису Нганну (95:94), два других - Тайсону Фьюри (96:93 и 95:94). Таким образом, "Цыганский король" сохранил статус непопежденного.

Фьюри - Нганну: лучшие моменты боя

Добавим, что следующий свой бой Тайсон Фьюри должен провести против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

Ожидается, что этот бой состоится 23 декабря 2023 года. Контракт на поединок украинец и британец подписали 29 сентября.

Отметим, что победитель боя Усик - Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

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