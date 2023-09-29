Британский боксер показал афишу поединка.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик подписали контракт на бой.

"Этой сенсационной новости ждали поклонники спорта во всем мире. Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC и Lineal Тайсон Фьюри сразится с чемпионом WBO/WBA/IBF Александром Усиком в эпическом поединке за звание первого неоспоримого чемпиона в этом дивизионе со времен Леннокса Льюиса в 1999 году", - говорится в сообщении Queensberry Promotion.

Крупнейший бой в мировом боксе пройдет на арене Kingdom Arena. Официальную дату поединка и дополнительную информацию обещают объявить уже в ближайшее время. Тайсон Фьюри уже опубликовал на своей странице в Twitter (X) афишу поединка.

Видео дня

Инсайдер ESPN Майк Коппинджер сообщает, что бой состоится в Саудовской Аравии в конце декабря или в январе.

Бой Фьюри и Усика: что известно

Как сообщал УНИАН, поединок между боксерами ожидали в апреле, однако он не состоялся. Срыв объясняли тем, что их команды не согласовали условия контракта.

Последний бой Усика состоялся в августе с Даниэлем Дюбуа. Тогда украинский спортсмен нокаутировал его, защитив титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

Известно, что следующий бой Фьюри должен пройти 28 октября, он сойдется с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

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