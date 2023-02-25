Планирование встречи уже происходит на полную мощность.

Поединок между действующим чемпионом IBF, WBA, WBO и The Ring Александром Усиком (20-0, 13 KO) и чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) будет транслироваться в Украине на бесплатной основе. Такое заявление сделал промоутер Усика Александр Красюк.

"Учитывая опыт прошлой трансляции, у нас нет оснований что-то менять. Наша страна до сих пор в беде. До сих пор борется с агрессором, воюет. Наша задача внести свой вклад в моральный дух. Поэтому этот поединок точно не будет транслироваться в каких-либо платных форматах", - сказал Красюк в интервью BoxOffice.

Кроме этого промоутер Александра Усика рассказал где состоится поединок и на какую дату уже забронировано место проведения.

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"Мы действительно уже сейчас планируем этот поединок в Лондоне на "Уэмбли". Забронирован стадион на 29 апреля специально для этого мероприятия. И действительно мы планировали организовать этот поединок в Саудовской Аравии. Но сложились обстоятельства таким образом, что возникли какие-то финансовые или организационные сложности. Саудиты нам не подтверждают дату 29 апреля. Точнее, несколько раз подтверждали, а сейчас уже нет. Они говорят о своей готовности организовать этот поединок аж осенью, а это невозможно", - заявил Александр.

Также промоутер заявил, что во время боя будет организован сбор средств для помощи украинцам. Поединок будет иметь не только цель показать шоу.

"Мы уже проговорили с промоутером Фьюри о том, что мы обязаны использовать этот поединок как платформу для призыва помощи Украине, для сбора средств на помощь украинцам, которые в этом нуждаются", - добавил промоутер.

Бой между Фьюри и Усиком: что известно

Отец Тайсона Фьюри пренебрежительно высказался об Александре Усике. Он заявил, что украинец не способен своим именем сам собрать аншлаг и не заслуживает половину гонорара.

Если бой против Фьюри все-таки сорвется, то в команде украинца уже подготовили замену на такой случай. Ею станет французский боксер, который является претендентом на титул WBA.

Оба боксера уже успели посоревноваться за пределами ринга. Фьюри грубо отреагировал на троллинг Усика, а украинец высмеял провокации "цыганского короля".

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