Дерек Чисора уверен в победе Фьюри в потенциальном бою с Усиком.

Знаменитый британский боксер Дерек Чисора поделился своим мнением о потенциальном бое между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Ветеран хэвивейта уверен, что победу в бою за титул абсолютного чемпиона мира одержит "Цыганский король".

"Как сложится поединок? Я пока не знаю. Он еще должен состояться. Сейчас все будут призывать дать им титульный шанс. Поскольку других бойцов на подпускают к поясам, они будут требовать титульник.

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Мое мнение по поводу этого боя не изменилось. Оно осталось тем же: Тайсон победит", - заявил Чисора в интервью YouTube-каналу "ID Boxing".

Ожидается, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри состоится в конце апреля. Ориентировочная дата - 29 апреля 2023 года.

Среди возможных мест проведения встречи рассматривают ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Великобританию.

Напомним, победитель боя Усик - Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса, который победил в объединительном бою Эвандера Холифилда в 1999 году.

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