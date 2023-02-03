Усик владеет поясами чемпиона мира по версии WBA, IBF и WBO, Фьюри – по версии WBC.

2 февраля известный инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что назначена предварительная дата боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Как он написал в своих соцсетях, поединок может пройти 29 апреля 2023 года. По его словам, Усик закрыл свою часть сделки с саудовцами, сейчас это должен сделать Фьюри.

Позже в комментарии talkSport промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен рассказал о переговорах по поединку между Усиком и Фьюри.

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"Бой стопроцентно состоится в последнюю субботу апреля (29, – УНИАН.). Я считаю, что с местом его проведения мы определимся в течение следующих 6-7 дней не больше. Если мы не сможем устроить то, что нас попросили сделать для Тайсона и Усика в Саудовской Аравии, то поединок состоится в Великобритании", — сказал Уоррен.

Переговоры о бое Усик - Фьюри

Представители Фьюри и Усика ведут переговоры о бое за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Сначала сообщалось, что поединок может пройти 4 марта.

Среди возможных мест проведения встречи рассматривают ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Великобританию.

Победитель боя Усик - Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса.

Ранее Александр Красюк, который представляет интересы украинца, поделился подробностями организации поединка. По словам функционера, бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, вероятнее всего, состоится в конце апреля.

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