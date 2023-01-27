Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, вероятно, состоится в конце апреля.

Обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик потенциально проведет поединок против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

Александр Красюк, который представляет интересы украинца, поделился подробностями организации поединка. По словам функционера, бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, вероятнее всего, состоится в конце апреля.

"До Нового года мы планировали объявить поединок, который должен был состояться в начале марта. Однако жизнь внесла определенные коррективы, и имели место такие обстоятельства, что конец апреля является для нас более оптимальной датой, чем начало марта.

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Так что мы сейчас интенсивно работаем над датой и контрактом. Думаю, в начале февраля мы должны объявить бой", - сказал Красюк в интервью Luckypunch.net.

Ранее представитель "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен заявлял, что приоритетной датой боя мегафайта Усик - Фьюри является 4 марта.

Среди возможных мест проведения встречи называют ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Великобританию.

Напомним, победитель боя Усик - Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса.

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