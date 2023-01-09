Команда Усика получила черновик контракта о бое с Тайсоном Фьюри.

Промоутер Фрэнк Уоррен, который представляет интересы чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, пролил свет на потенциальный бой своего подопечного с обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

Функционер сообщил, что выбор места проведения поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе зависит исключительно от денег.

"Мы отправимся туда, где нам предложат больше денег. Мы готовы рассмотреть любой вариант за пределами Великобритании. Мы знаем, каких результатов можно ожидать, если бой пройдет в Великобритании, но все будет зависеть от цифр.

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Фаны хотят, и я согласен с ними, чтобы этот поединок состоялся на "Уэмбли". Я бы тоже хотел его увидеть на этой арене. Но Мухаммед Али и Джордж Форман дрались в Заире, потом был "Триллер в Маниле", были большие бои на Ямайке. Они пошли туда, где были деньги. Эти ребята сделают то же самое.

Тайсон и я хотим, чтобы бой с Усиком состоялся в марте. Ведь это даст нам возможность организовать еще один большой поединок осенью", - приводит слова представителя "Цыганского короля" издание talkSPORT.

Фрэнк Уоррен сообщил, что он отправил черновик контракта о бое с Тайсоном Фьюри команде Александра Усика. В контракте приоритетной датой боя указали 4 марта этого года.

Добавим, что бой Усика против Фьюри уже успели назвать поединком века. Это будет первый бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в 21-м веке.

Победитель этого противостояния станет первым абсолютным чемпионом в хевивейте со времен Леннокса Льюиса. Среди возможных мест проведения встречи называют ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Великобританию.

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