Обе стороны должны действовать быстро, подчеркнул Фрэнк Уоррен.

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, на какой стадии находятся переговоры по организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

"Оба бойца хотят этого боя. Все менеджеры и промоутеры стремятся к этому поединку. Поэтому все, что нужно сделать, это собраться и решить, где он пройдет. Такова ситуация. Поединок должен состояться до марта, поэтому все должны действовать быстро. В течение нескольких недель должны понять, разобрались мы в этой ситуации или нет. Могу сказать одно: все хотят, чтобы этот бой состоялся", - сказал Уоррен для BoxingScene.

Ранее промоутер Александр Красюк сообщил, что бой Усик - Фьюри должен состояться не позднее 4 марта.

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Усик - Фьюри: что известно о бое за титул абсолютного чемпиона мира

Александр Усик вызвал на бой Тайсона Фьюри после победы в реванше над Энтони Джошуа в августе 2022 года.

"Цыганский король" принял этот вызов, но хотел организовать бой в декабре. Усик заявил, что вернется в ринг в 2023 году, потому что "надо залечить травму". Соответственно Фьюри решил провести поединок с Дереком Чисорой, чтобы держать себя в тонусе. В британском дерби победу одержал Тайсон, в 10-м раунде рефери остановил избиение Чисоры.

Букмекеры назвали британца фаворитом в противостоянии против Усика.