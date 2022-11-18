Единственный шанс сохранять ясный ум - это бокс, заявил "Цыганский король".

Потенциальный соперник Александра Усика Тайсон Фьюри рассказал, почему возобновил карьеру после объявления о выходе на пенсию. Британец переживает, что снова "подсядет" на наркотики, как это было после победы над Владимиром Кличко в 2015 году.

"Многие люди не понимают, почему я вернулся в бокс. Я вернулся не из-за поясов, денег, титула абсолюта или серии побед. Это меня не интересует. Я боксирую из-за проблем в голове. Без бокса все снова полетит вниз, это единственный шанс быть в норме, сохранять ясный ум. Я не могу уйти. Если я сейчас уйду, то просто умру, буквально. Возможно, есть какой-то врач, который мог бы помочь мне", - сказал "Цыганский король" для talkSPORT.

Напомним, что Фьюри третьего декабря проведет бой против Дерека Чисоры, а затем в планах одиозного боксера поединок против Усика за звание абсолютного чемпиона мира.

Видео дня

Добавим, что в андеркарде боя Фьюри - Чисора боксировать будет украинец Денис Беринчик.

Вас также могут заинтересовать новости: