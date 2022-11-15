Тайсон Фьюри заявил о готовности драться с Александром Усиком за титул абсолютного чемпиона.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что он готов провести бой за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом дивизионе против украинского обладателя поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

"Цыганский король" отметил, что Усик может стать его следующим соперником после Дерека Чисоры. Фьюри также рассказал, что вероятнее всего поединок с Александром пройдет в Саудовской Аравии.

"Если есть возможность Усика заставить, и он действительно хочет этого боя, то он станет моим следующим соперником после Чисоры. Если я выиграю, и все будет хорошо, то я больше не рассматриваю никаких других вариантов, но вы не можете сосчитать своих цыплят, пока они не вылупятся.

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Если бой с Усиком состоится, более чем вероятно, что это будет в Саудовской Аравии. Я пройду через него, а потом вернусь в Великобританию", - приводит слова Фьюри Boxing Scene.

Напомним, свой ближайший бой Тайсон Фьюри проведет уже 3 декабря против Дерека Чисоры.

Ранее Александр Усик заявил, что хочет провести бой против Тайсона Фьюри в марте-феврале 2023 года. Украинец также сообщил, что бой с "Цыганским королем" вероятнее всего пройдет в Саудовской Аравии.

Добавим, что накануне появились новые препятствия для организации боя Фьюри - Усик. Все дело в том, что Всемирный боксерский совет (WBC) официально назначил обязательного претендента на титул Тайсона Фьюри. Им будет победитель боя Деонтей Уайлдер - Энди Руис.

Кроме того, Международная боксерская федерация (IBF) обязала Александра Усика провести защиту своего пояса против хорвата Филиппа Хрговича.

Таким образом, Усику нужно договориться с хорватским боксером том, чтобы отсрочить их бой.

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