Боксер ждет деоккупации родного Крыма.

Чемпион WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал освобождение Херсона от рашистов.

"Донецк - это Украина. Луганск - это Украина. Запорожье - это Украина. Крым - это Украина. Херсон - это Украина. Слава Украине. Слава ВСУ", - написал Усик в Instagram.

Раньше Усик ответил, что думает о тезисе "русские и украинцы - братья".

Видео дня

Освобождение Херсона

11 ноября украинский президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Херсона. Также деоккупирован правый берег Херсонской области.

По данным командования, всего по состоянию на 11 ноября ВСУ освободили от российских оккупантов около трех тысяч квадратных километров на юге Украины. На некоторых участках продолжаются поиски разбежавшихся российских военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на фоне попыток России начать переговоры заявил, что Украина не намерена "замораживать войну".

В России вывод войск из Херсона объяснили "маневрами" с целью сохранить боеспособность подразделений и закрепиться на лучших позициях. В течение нескольких месяцев ВСУ "кошмарили" оккупантов на правобережье, повреждая логистические пути ВС РФ.

В США освобождение Херсона назвали "выдающейся победой Украины". Как отметил советник Белого дома Джейк Салливан, эта победа имеет более широкое стратегическое значение, поскольку уменьшилась долгосрочная угроза для Одессы и побережья Черного моря.