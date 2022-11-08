Знаменитый украинский боксер высказался о России и Путине.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик ответил на вопрос, что он чувствует, когда слышит слова президента РФ Владимира Путина о том, что Украина и Россия - братья, а украинцы и россияне - один народ.

Свое мнение украинский боксер высказал в интервью польскому изданию Interia.

"После 24 февраля я так не считаю абсолютно. Послание Путина адресовано тем, кто слепо ему верит и не имеет понятия, что происходит на самом деле. Они хотят, чтобы люди поверили, что это политики ссорятся, а народ один.

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Нет! Нет! Нет! Все совсем не так. Одна страна напала на другую. Они оскорбляют нас, лишают нас права на существование, считают нас малороссами.

Я никогда не считал Путина хорошим человеком, а после 24 февраля стал думать о нем еще хуже. Это враг Украины", - заявил Усик.

Также Александр Усик признался, что он чувствует, когда выходит на ринг и слышит украинский гимн.

"Гимн всегда имел для меня большое значение. Гимн, флаг - это самое главное. С детства, когда я представлял свою страну, я испытывал огромную гордость. Когда ты побеждаешь - ты видишь национальный флаг, слышишь гимн страны. И это непередаваемые эмоции и большая радость, что ты стоишь там, и все знают, что ты украинец! Это нечто совершенно уникальное!", - сказал боксер.

Напомним, ранее Александр Усик высказал свою позицию по Крыму, который находится под оккупацией РФ.

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