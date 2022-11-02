Александр Усик отметил, что бой с Фьюри он хотел был провести в Украине, но это решение зависит не от него.

Обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о непростом выборе места проведения следующего боя против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

Усик признался, что хотел бы провести бой против британца на НСК "Олимпийский" в Украине, однако решение о выборе арены для этого поединка зависит не от него.

"Организаторы пытаются выяснить, где они смогут заработать больше всего денег. Лично я бы очень хотел подраться в Украине. Украина действительно способна провести подобный поединок. Я был бы очень рад устроить этот бой на НСК "Олимпийский" в Украине, но арену выбираю не я. Думаю, в этот раз поединок состоится в Саудовской Аравии", – приводит слова Усика Belfast Telegraph.

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Также украинский боксер сообщил, что готов провести бой против Тайсона Фьюри в феврале-марте следующего года.

"Мне нравилась идея драться, возможно, в начале февраля или марта, например, 4 марта, поскольку я православный. Во время Великого поста перед Пасхой я не боксирую, поэтому все должно состояться до или после православной Пасхи", – заявил Усик.

Усик - Фьюри: что известно о бое за титул абсолютного чемпиона мира

Александр Усик вызвал на бой Тайсона Фьюри после победы в реванше над Энтони Джошуа в августе 2022 года.

"Цыганский король" принял вызов Усика, но хотел провести бой с украинцем в 2022 году, на что получил отказ. Александр заявил, что вернется на ринг только в 2023 году.

Фьюри был решительно настроен провести бой в декабре этого года и после отказа Усика начал искать себе другого оппонента. Так, "Цыганский король" предлагал поединок Энтони Джошуа, Махмуду Чарру и другим боксерам.

В итоге, Фьюри договорился о проведении третьего боя против своего соотечественника Дерека Чисоры.

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Тайсона Фьюри, сообщил, что Александр Усик должен стать следующим соперником его клиента после Дерека Чисоры.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья. Александр Усик на профи-ринге провел 20 боев, выиграв все (13 нокаутов).

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