Тайсон Фьюри проведет третий бой против Дерека Чисоры.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри официально подтвердил, что свой следующий поединок проведет против Дерека Чисоры.

Бой двух британских супертяжеловесов состоится 3 декабря в Лондоне.

Местом проведения поединка станет стадион "Тоттенхэм".

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"Давай устроим этот бой. До встречи 3 декабря в Лондоне", - написал Тайсон Фьюри в своем Твиттере.

Для Фьюри и Чисоры этот поединок станет третьей встречей в ринге. В двух предыдущих боях победу праздновал "Цыганский король". В июле 2011 года Фьюри выиграл единогласным решением судей, а в ноябре 2014 года одержал победу на отказе соперника от продолжения схватки в десятом раунде.

Усик - Фьюри: слухи о бое за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик вызвал на бой Тайсона Фьюри после победы в реванше над Энтони Джшуа в августе 2022 года. Украинец призвал "Цыганского короля" провести бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Тайсон был готов драться с Усиком, но в 2022 году. На что получил отказ. Александр заявил, что вернется на ринг только в новом 2023 году.

После отказа Усика драться в этом году Фьюри начал поиски нового соперника, среди которых был Энтони Джошуа. В команде Эй Джея сообщили, что готовы принять условия "Цыганского короля" и провести бой, однако окончательно согласовать все условия не получилось и контракт на поединок так и не был подписан.

Фьюри заявлял, что в срыве поединка с Джошуа виноват промоутер Эй Джея - Эдди Хирн.

После срыва переговоров с Джошуа, Тайсон Фьюри вызывал на бой Махмуда Чарра, но затем сам же и отказался от идеи драться против немецкого боксера сирийского происхождения.

3 октября Тайсон Фьюри объявил о старте подготовки к следующему поединку.

Позже появилась информация, что следующим соперником Фьюри станет Чисора. Изначально Дерек опроверг информацию о возможном третьем поединке с Тайсоном. 38-летний тяжеловес назвал разговоры о бое "слухами" и подтвердил намерения прекратить выступления в ринге.

Однако команде "Цыганского короля" все же удалось убедить Чисору не завершать карьеру и провести третий бой.

Фьюри - Чисора: профайлы боксеров

Тайсон Фьюри в своем последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта в апреле 2022 года, защитив свой титул чемпиона мира по версии WBC.

После этого боя Фьюри сообщил о намерении завершить карьеру, но объявил о возвращении на ринг после победы Усика над Джошуа.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

Дерек Чисора в своем последнем бою в июле 2022 года одержал победу раздельным решением судей над Кубратом Пулевым и завоевал вакантный пояс WBA International.

В послужном списке 38-летнего Чисоры 33 победы (23 - нокаутом) и 12 поражений.

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