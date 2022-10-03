Александр Усик всерьез рассматривает Деонтея Уайлдера в качестве своего следующего оппонента.

Менеджер Эгис Климас, который представляет интересы обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика рассказал о возможном поединке своего подопечного с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Представитель Усика сообщил, что 35-летний боксер имеет альтернативный вариант, если Цыганский король так и не согласится на бой с украинцем.

"Бой с Уайлдером очень возможен. Усик действительно позвонил и сказал: "Если Фьюри недоступен, если мы не сможем с ним подраться, то я бы хотел сразиться с Деонтеем Уайлдером".

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Я спросил его почему, и он ответил: "Потому что он рисковый боец, и мне это нравится", - сказал Климас в интервью talkSPORT.

Напомним, в ночь на 21 августа состоялся бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Александр (113-115, 115-113, 116-112). Тем самым украинец сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Первый поединок с Джошуа, который состоялся в сентябре 2021 года, Усик выиграл единогласным решением судей.

Ранее УНИАН сообщал, что Александр Усик может провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе проти обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Скандальный британец сначала принял вызов украинца, однако потом сообщил, что хочет провести бой против Энтони Джошуа. Команда Эй Джея согласилась на бой с Фьюри, но контракт на бой до сих пор не был подписан. Команды Фьюри и Джошуа продолжают вести переговоры.

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