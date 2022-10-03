Имя будущего соперника Фьюри пока неизвестно.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри объявил о старте подготовки к следующему поединку.

Об этом скандальный британский боксер сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Первый день лагеря!", – подписал Фьюри фотографию.

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Имя будущего соперника Цыганского короля пока не называется.

Ожидается, что свой следующий поединок Тайсон Фьюри проведет 3 декабря этого года. Эту информацию подтвердил и отец 34-летнего боксера.

"Я разговаривал с юристами, и они подтвердили, что Тайсон будет драться 3 декабря. Так что нам придется выбрать соперника. Кто бы ни был готов к этой работе, он может ее получить. Мы хотели Джошуа, но похоже, что бой с ним не состоится в декабре", - приводит слова отца Фьюри talkSPORT.

Ранее Тайсон Фьюри призывал Александра Усика подраться с ним в декабре, однако украинец отказался боксировать в этом году. После отказа Усика, Цыганский король вызвал на бой Энтони Джошуа и в команде британца заявили о готовности принять условия Фьюри, но контракт на бой так и не был подписан до сих пор.

Наиболее вероятным оппонентом Фьюри в декабре является бывший соперник Виталия Кличко - немец Махмуд Чарр. Тайсон бросил вызов Чарру и немецкий боксер сирийского происхождения заявил о готовности выйти в ринг против Цыганского короля.

Кроме того, возможными соперниками Фьюри в декабре являются также кубинец Луис Ортис и американец Энди Руис.

Добавим, что Тайсон Фьюри не оставляет надежд провести бой против Энтони Джошуа. В конце прошлой недели Цыганский король возобновил переговоры с Джошуа о "Бое за Британию".

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