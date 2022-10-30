Александр Усик рискует получить новую порцию критики в свой адрес.

В воскресенье, 30 октября, бывший чемпион мира Василий Ломаченко одержал победу в бою против американца Джемейна Ортиса.

В США поддержать своего соотечественника и друга приехал обладатель поясов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александр Усик.

На легендарной арене "Madison Square Garden", где проходил поединок Ломаченко - Ортис, также присутствовал экс-чемпион мира в полутяжелом весе, россиянин Сергей Ковалев, который проживает в США.

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Перед началом вечера бокса в Нью-Йорке Александр Усик сделал совместное фото с Ковалевым. Снимком поделился венесуэльский боксер Хорхе Линарес, который позировал между украинским и российским спортсменами.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Сергей Ковалев отказался осуждать или поддерживать какую-либо из сторон. За все время войны боксер разместил лишь один пост в своих социальных сетях. 4 марта Сергей Ковалев опубликовал рисунок голубя, подписав его двумя словами "World peace" ("Миру мир").

Напомним, бой Ломаченко против Ортиса продлился все 12 раундов и завершился победой украинского боксера единогласным решением судей. В своем комментарии после боя Василий Ломаченко не сказал ни слова о войне в Украине, чем вызвал волну критики в свой адрес.

Ранее УНИАН сообщал, что Александр Усик стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24. Платформа создана с целью сбора средств на поддержку Украины.

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