В воскресенье, 30 октября, бывший чемпион мира Василий Ломаченко одержал победу в бою против американца Джемейна Ортиса.
Поединок проходил на арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке.
После боя украинский боксер рассказал, как он чувствует себя вернувшись в ринг после последних 8 тяжелых месяцев жизни. Ломаченко поблагодарил болельщиков и отца за поддержку и не сказал ни слова о войне в Украине.
"Я рад вернуться в ринг, благодарю всех за поддержку: болельщиков, благодарю Бога, команду, отца. Я говорил еще до нашего поединка, что Ортис - топ-боксер. Моя следующая цель - четыре пояса", - заявил Ломаченко.
Добавим, что комментарий Ломаченко после боя вызвал волну негативо со стороны общественности. К примеру, украинский журналист Андрей Сенькив в своем Твиттере опубликовал пост, в котором раскритиковал Василия за отсутствие упоминания темы войны в Украине в комментарии боксера после боя.
"Ломаченко вот вот боксировал. После боя набросил на спину украинский флаг. Но в интервью в ринге ни слова не сказал о войне. Даже примитивный "стоп вар ин юкрейн". Ни слова. Более упрямого и глупого человека не существует. Зуб даю", - написал Сенькив.
Напомним, Василий Ломаченко одержал победу в бою против Джемейна Ортиса единогласным решением судей: 115-113, 116-112, 117-111.
Для украинского боксера эта победа стала 17-й за 19 боев в профессиональной карьере.
Ожидается, что свой следующий бой Василий Ломаченко проведет против абсолютного чемпиона мира в легком весе американца Девина Хэйни.