"Цыганский король" намерен в феврале сразиться против украинского боксера.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри подтвердил, что он проведет поединок против Александра Усика в 2023 году. Кроме боя с украинцем, "Цыганский король" хочет устроить еще два противостояния в следующем году.

Цитирует Фьюри Sky Sports.

"Кого бы я ни получил, я гарантирую, что проведу три боя в следующем году, начиная с февральского поединка с Усиком. Если он захочет сделать реванш, то мы можем это сделать, а потом я проведу бой с кем-то в конце года. Возможно, с Уайлдером, если он станет обязательным претендентом. Или с Джо Джойсом, если он будет доступен и немного раскрутит себя. Есть Даниэль Дюбуа и много других британских бойцов, с которыми можно зарубиться", - сказал Фьюри.

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Напомним, что третьего декабря одиозный британец проведет бой против своего соотечественника Дерека Чисоры.

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