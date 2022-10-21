Чемпион WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) получил специальный пояс от Всемирного боксерского совета (WBC).
Пояс вручил президент организации Маурисио Сулейман на благотворительном мероприятии, которое организовал фонд Усика в США.
"В 2018 году WBC провел конвенцию в Киеве. Мы создали этот пояс WBC, так как братья Кличко, Ломаченко, Гвоздик и Усик были героями своей страны. Этот пояс для нашего дорогого чемпиона. Он определяет тебя героем человечества. Пусть бог и дальше помогает тебе оставаться таким активным. Мы желаем тебе успеха", - сказал Сулейман.
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