Деонтей Уайлдер и Энди Руис в очном поединке определят официального претендента на чемпионский титул WBC.

Всемирный боксерский совет (WBC) официально санкционировал бой американца Деонтея Уайлдера против Энди Руиса-младшего.

Соответствующее решение было принято Всемирным боксерским советом на конгрессе организации в мексиканском Акапулько.

Как сообщается на официальной странице WBC в Твиттере, этот поединок станет финальным элиминатором, победитель которого получит статус обязательного претендента на пояс WBC, которым сейчас владеет Тайсон Фьюри.

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Когда и где состоится бой Уайлдер - Руис, пока не сообщается.

Данная новость может огорчить обладателя поясов WBA, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика, который ожидает поединка за титул асболютного чемпиона супертяжелого дивизиона, поскольку из-за встречи Фьюри с претендентом по линии WBC мегабой могут отложить.

Добавим, что в своем последнем поединке Деонтей Уайлдер одолел Роберта Хелениуса нокаутом в первом раунде. Энди Руис в своем предыдущем бою в сентябре этого года одержал победу единогласным решение судей над Луисом Ортисом.

В свою очередь, Тайсон Фьюри свой следующий бой проведет 3 декабря этого года против Дерека Чисоры.

Ранее Усик прокомментировал предстоящий поединок "Цыганского короля" с Чисорой. Кроме того, украинский боксер рассказал, когда и где может пройти бой против Фьюри за титул абсолютного чемпиона.

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