"Цыганский король" - фаворит противостояния.

В начале следующего года может состояться поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

Промоутеры сейчас ведут переговоры и еще официально не утверждено место и дата встречи боксеров в ринге. Но букмекеры выставили котировки на исход долгожданного противостояния.

На победу Фьюри можно поставить с коэффициентом 1,36. На триумф Усика предлагается коэффициент 3,00. Ничья традиционно рассматривается как наименее вероятный вариант - 19,00.

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Фьюри владеет поясом WBC в супертяжелом весе, у Усика титулы WBO, WBA и IBF. Украинец предположил, что бой пройдет в начале марта в Саудовской Аравии.

Усик - Фьюри: что известно о бое за титул абсолютного чемпиона мира

Александр Усик вызвал на бой Тайсона Фьюри после победы в реванше над Энтони Джошуа в августе 2022 года.

"Цыганский король" был не прочь сразиться с Усиком в этом году, но крымчанин заявил, что вернется в ринг лишь в 2023 году. Тогда Фьюри начал вызывать на поединок Джошуа, Чарра и в конце концов договорился с Чисорой провести бой 3 декабря.

Фьюри позже успокоил фанатов бокса и сообщил, что он нацелен провести поединок с Усиком в начале следующего года.