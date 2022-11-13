Александр Усик должен провести защиту своего чемпионского пояса против хорватского супертяжа.

Обладателю поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александру Усику официально назначили обязательного претендента на один из его титулов.

Международная боксерская федерация (IBF) обязала украинского боксера провести защиту своего пояса против хорвата Филиппа Хрговича, сообщил промоутер Эдди Хирн.

"Только что получил письменное распоряжение от IBF о том, что чемпион Александр Усик должен встретиться с обязательным претендентом Филиппом Хрговичем.

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Мы уже сделали запрос о немедленном проведении промоутерских торгов на этот бой. Он станет следующим соперником Усика", - написал Эдди Хирн в своем Твиттере.

Таким образом, бой Усика против Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, вероятно, будет снова перенесен на более поздний срок или же украинец попробует договориться с Хрговичем о том, чтобы отсрочить их бой.

Накануне Александр Усик заявил, что хочет провести бой против Тайсона Фьюри в марте-феврале 2023 года. Украинец также рассказал, где может пройти этот поединок.

Добавим, что ранее Всемирный боксерский совет (WBC) официально назначил обязательного претендента на титул Тайсона Фьюри. Им будет победитель боя Деонтей Уайлдер - Энди Руис.

Свой ближайший бой Тайсон Фьюри проведет против Дерека Чисоры. Поединок запланирован на 3 декабря этого года.

Усик - Хргович: профайлы боксеров

Филипп Хргович на профессиональном ринге провел 15 боев, победив в каждом из них (12 нокаутов).

Хорват - чемпион Европы 2015 года и бронзовый призер Олимпиады-2016.

В последнем своем бою Хргович по очкам победил представителя Китая Чжана Чжилея в андеркарде реванша между Усиком и британцем Энтони Джошуа.

В активе Александра Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе.

До перехода в супертяжелый дивизион, Усик стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик победил в реванше Джошуа и защитил свои пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

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