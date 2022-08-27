Официального заявления Фьюри еще не было. Поэтому ждем с нетерпением.

По информации СМИ, Тайсон Фьюри не будет завершать карьеру и оставляет за собой титул чемпиона мира по версии WBC.

Об этом сообщает издание Sky Sports.

Фьюри, которому дали время на принятие решения сначала до пятницы, 26 августа, а затем до 2 сентября, хочет продолжить бои. То есть он передумал покидать ринг.

Відео дня:

"Фьюри поручил своей промоутерской команде сообщить WBC, что он намерен возобновить боксерскую карьеру", - говорится в сообщении Sky Sports.

Судя по всему, команды Фьюри и Александра Усика продолжат переговоры по проведению боя за все титулы супертяжелого веса.

Напомним, в ночь 21 августа Александр Усик победил Энтони Джошуа в реванше раздельным решением судей. Украинец успешно защитил пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе и отобрал вакантный титул The Ring.

После победы в реванше с Джошуа, Усик бросил вызов Фьюри, и Тайсон принял этот вызов. Но позже последний заявил, что таки завершает карьеру. Но, очевидно, передумал.

Тайсон Фьюри свой последний бой провел 24 апреля 2022 года. Циганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC. Позже Фьюри объявил о завершении карьеры.

Вас также могут заинтересовать новости: