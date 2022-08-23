Фрэнк Уоррен рассказал об организации боя Усик - Фьюри.

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, высказался по поводу организации боя за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

Уоррен заявил, что для организации подобного поединка, соперникам нужно предложить внушительные гонорары.

"Пару месяцев назад у нас были предварительные обсуждения, и задача будет состоять в том, чтобы оправдать финансовые ожидания обоих парней.

Все будет зависеть от денег. В конце концов, речь пойдет о том, чтобы сделать это событие стоящим для парней. Они видели деньги, предлагаемые игрокам в гольф и так далее. Это не гольф, это гораздо опаснее, это уникальное спортивное событие, это спортивная история.

Финансовое предложение должно быть очень большим, ведь это главный приз в боксе, абсолютный чемпионский титул в супертяжелом весе. Это должно быть очень много, потому что у вас есть два непобедимых бойца, и в первый раз на кону будут четыре пояса.

Проблема для нас в том, что мы не можем провести бой зимой в Великобритании. Нам придется подождать до конца апреля, мая следующего года, и я бы предпочел, чтобы так и было. Интерес к Саудовской Аравии большой. Они хотят застолбить за собой место в большом боксе. А в мире бокса нет ничего большего, чем бой за абсолютный титул", - приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Напомним, в ночь на 21 августа Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа. Украинец успешно защитил пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе и забрал вакантный титул The Ring.

Тайсон Фьюри свой последний бой провел 24 апреля 2022 года. Циганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC. Позже Фьюри объявил о завершении карьеры. Президент WBC заявил, что у Фьюри есть время до 26 августа, чтобы в письменном виде подтвердить, что он уходит из бокса.

После победы в реванше с Джошуа, Усик бросил вызов Фьюри и Тайсон принял этот вызов.

Ранее в британской прессе появилось сообщение, что бой Усик - Фьюри состоится в Саудовской Аравии 17 декабря. Однако промоутер Александр Красюк, представляющий Усика, опроверг эту информацию, но при этом отметил, что переговоры об организации поединка ведутся.

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