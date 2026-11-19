В январе 2027 года в чешской Остраве пройдет чемпионат мира по хоккею среди девушек до 18 лет.

Чехия не пустит на свою территорию российских спортсменов для участия в международных соревнованиях, заявил глава МВД страны Любомир Метнар. Об этом пишет ct24.

Отмечается, что такое решение было озвучено после встречи министра с руководством Чешского союза хоккея на льду. Метнар напомнил, что в республике уже действует запрет на выдачу виз российским спортсменам. Но, по его словам, въезд закроют и для обладателей виз других стран Шенгенской зоны - об этом партнеров уже уведомил глава МИД Петр Мацинка.

Генеральный секретарь Чешской хоккейной ассоциации Ян Черны подтвердил, что достигнута договоренность между ассоциацией и министром внутренних дел.

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"Для нас крайне важно, чтобы мы могли организовать чемпионат здесь и чтобы это было безопасно", - сказал он.

В январе 2027 года в чешской Остраве пройдет чемпионат мира по хоккею среди девушек до 18 лет. Ассоциация проинформирует Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) об отказе чешского правительства выдать визы российским спортсменам.

Отмена российских спортсменов

В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить сборные России к соревнованиям. Это решение вызвало протест у ряда европейских государств, включая Чехию, Швецию, Норвегию и Финляндию. Последние две страны с 16 ноября запретили въезд российским спортсменам, в том числе выступающим в нейтральном статусе. Аналогичные ограничения анонсировала Швеция.

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