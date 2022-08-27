Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман дал чемпиону Тайсону Фьюри дополнительное время, чтобы тот определился по поводу своей карьеры и, в частности, будущего боя с Усиком.
"Признавая трагедию, случившуюся в семье Фьюри, и в связи с их горем, принял решение продлить на одну неделю до пятницы 2 сентября срок, до которого Тайсон должен принять решение о его статусе чемпиона в супертяжелом весе", – написал Сулейман в Twitter.
Напомним, в ночь 21 августа Александр Усик победил Энтони Джошуа в реванше раздельным решением судей. Украинец успешно защитил пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе и забрал вакантный титул The Ring.
Тайсон Фьюри свой последний бой провел 24 апреля 2022 года. Циганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC. Позже Фьюри объявил о завершении карьеры. Президент WBC заявил, что у Фьюри есть время до 26 августа, чтобы в письменном виде подтвердить, что он уходит из бокса.
После победы в реванше с Джошуа, Усик бросил вызов Фьюри, и Тайсон принял этот вызов.