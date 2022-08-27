Изначально у Фьюри был срок до 26 августа, чтобы подтвердить или опровергнуть официально уход из бокса.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман дал чемпиону Тайсону Фьюри дополнительное время, чтобы тот определился по поводу своей карьеры и, в частности, будущего боя с Усиком.

"Признавая трагедию, случившуюся в семье Фьюри, и в связи с их горем, принял решение продлить на одну неделю до пятницы 2 сентября срок, до которого Тайсон должен принять решение о его статусе чемпиона в супертяжелом весе", – написал Сулейман в Twitter.

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Напомним, в ночь 21 августа Александр Усик победил Энтони Джошуа в реванше раздельным решением судей. Украинец успешно защитил пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе и забрал вакантный титул The Ring.

Тайсон Фьюри свой последний бой провел 24 апреля 2022 года. Циганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC. Позже Фьюри объявил о завершении карьеры. Президент WBC заявил, что у Фьюри есть время до 26 августа, чтобы в письменном виде подтвердить, что он уходит из бокса.

После победы в реванше с Джошуа, Усик бросил вызов Фьюри, и Тайсон принял этот вызов.

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