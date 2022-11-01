Он сразится против 37-летнего француза Ивана Менди.

Третьего декабря в Лондоне в андеркарде боя между британцами Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой будет боксировать непобедимый украинец Денис Беринчик.

Об этом 34-летний легковес объявил в своих соцсетях.

Он сразится за титул EBU (Европейского боксерского союза) в легком весе (до 61,2 кг) в поединке против 37-летнего француза Ивана Менди.

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"Мой поединок против Ивана Менди состоится 3 декабря в андеркарде встречи Фьюри и Чисоры в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Подготовка продолжается", - отметил Беринчик.

Денис Беринчик: карьера

Беринчик был серебряным призером Олимпиады-2012 в Лондоне.

На профессиональном ринге он провел 16 боев и во всех одержал победу (9 - нокаутом).

В последнем поединке Денис избил россиянина Ису Чаниева в Броварах.

Пояс WBO International в легком весе принадлежит Беринчику.

Промоутер Александр Красюк заявлял, что Денис имеет все шансы стать чемпионом мира. "Беринчик - ближайший новый чемпион мира для Украины", - говорил Красюк.

Летом прошлого года Беринчик дебютировал в кулачных боях, он победил россиянина Артема Лобова.

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