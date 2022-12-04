В ночь с 3 на 4 декабря британцы Тайсон Фьюри и Дерек Чисора в третий раз встретились в ринге. Поединок состоялся на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне.
Обладатель титула WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсон Фьюри разгромил соперника. Чисора выглядел жалко на протяжении большей части противостояния.
Рефери принял решение досрочно завершить бой в 10-м раунде.
Это была трилогия, ведь впервые боксеры дрались в 2011 году: тогда "Цыганский король" победил единогласным решением судей. В 2014 году команда Чисоры в 10-м раунде выбросила "белое полотенце".
Ранее Александр Усик заявил, что хочет провести бой против Фьюри в марте-феврале 2023 года. Украинец также сообщил, что бой с "Цыганским королем" вероятнее всего пройдет в Саудовской Аравии. Фьюри подтвердил, что он готов сражаться против Усика.
Кроме того, Международная боксерская федерация (IBF) обязала Усика провести защиту своего пояса против хорвата Филиппа Хрговича.