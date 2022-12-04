Рефери принял решение досрочно завершить бой в 10-м раунде.

В ночь с 3 на 4 декабря британцы Тайсон Фьюри и Дерек Чисора в третий раз встретились в ринге. Поединок состоялся на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне.

Обладатель титула WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсон Фьюри разгромил соперника. Чисора выглядел жалко на протяжении большей части противостояния.

Рефери принял решение досрочно завершить бой в 10-м раунде.

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Это была трилогия, ведь впервые боксеры дрались в 2011 году: тогда "Цыганский король" победил единогласным решением судей. В 2014 году команда Чисоры в 10-м раунде выбросила "белое полотенце".

Ранее Александр Усик заявил, что хочет провести бой против Фьюри в марте-феврале 2023 года. Украинец также сообщил, что бой с "Цыганским королем" вероятнее всего пройдет в Саудовской Аравии. Фьюри подтвердил, что он готов сражаться против Усика.

Кроме того, Международная боксерская федерация (IBF) обязала Усика провести защиту своего пояса против хорвата Филиппа Хрговича.

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