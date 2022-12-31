Боксер стоял на пляже в футболке с патриотической надписью.

Чемпион WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поздравил украинцев с Новым годом.

"Хочу поздравить всех с Новым годом. Пожелать всем единого – того, что я хочу, что хотим все мы, украинцы. Мы хотим победы, мы хотим мира, мы хотим тишины в наших домах. Мы хотим, чтобы каждый украинец, уехавший через войну, вернулся… Да, я снова на море… Мы на берегу Черного моря, в Евпатории… И мы ждем ВСУ… Всех с Новым годом, всех поздравляю, счастья-радости желаю… Сила имеет цвет – и это желто-голубой цвет. Вся команда со мной. Евпатория, улыбайся, мы здесь", – сказал Усик.

На самом деле сейчас Усик находится в турецкой Анталье, где готовится к бою с британцем Тайсоном Фьюри.

Видео дня

Напомним, что 30 декабря Усик опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры. Недавно крымчанин посетил украинских военных.

31 декабря Василий Ломаченко шокировал общественность тем, что обнародовал в соцсетях видео с митрополитом УПЦ МП, который обвинял Украину в "начале войны против Бога".

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