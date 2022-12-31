Знаменитый боксер шокировал общество.

Звезда бокса Василий Ломаченко опубликовал в соцсетях видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата.

На видео Лонгин говорит о том, что украинская держава начала войну против бога, против церкви господней и против украинского народа, а также начала голосовать в областях и районах, чтобы остановить УПЦ.

"У нас появилась возможность показать, насколько мы верны Отцу нашему небесному и Матери нашей церкви, настоящие ли мы православные, и верим ли мы вообще по-настоящему в Бога, и насколько мы преданы Ему. Как говорится, друзья познаются в беде, да и сегодня, настоящий православный проявит себя именно в самую тяжелую минуту для нашей церкви. Нам сегодня дана прекрасная возможность доказать, достойны ли мы вечной жизни в Царстве Божьем. Всем мир", - написал возле видео Ломаченко.

Видео дня

Ломаченко недавно попал в два скандала: сначала экс-чемпион мира в легком весе выпекал просфоры в Лавре, а затем показал в соцсетях совместное фото с представителем УПЦ МП.

Кум Василия Александр Усик 30 декабря опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры.

Летом Ломаченко попал под шквал критики за то, что замолчал российский теракт в его родной Одесской области.

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