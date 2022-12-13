Украинский боксер поделился совместным фото с митрополитом Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Лукой.

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко угодил в новый скандал.

Титулованный украиснкий боксер поделился в своем Instagram снимком митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки, против которого ввел санкции СНБО.

"Мы не должны обращать внимание на то, кто дает нам задачу, мы должны знать, что любое дело здесь, на земле, во вселенной - дело от Господа, и нам предстоит выполнять его от всей души, без остатка.

Видео дня

Когда мы так работаем, мы освобождаемся от внутреннего сопротивления. Тогда каждый наш поступок становится на пользу каждому, начиная с членов нашей семьи, всем, с кем бы мы ни находились.

Следует помнить, что мы работаем по желанию и по воле Божьей, и наша работа принадлежит не начальнику, а Господу. Когда мы это поймем, работа пойдет мирно, без недовольства, потому что нельзя противиться Господу и его воле", - написал в посте Ломаченко.

Данный пост Ломаченко вызвал волну критики и возмущения у подписчиков боксера. В частности его упрекнули в поддержке УПЦ МП, священники которой неоднократно попадались на поддержке полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Подборка комментариев под постом Василия Ломаченко:

Напомним, решением Совета национальной безопасности и обороны Украины применены санкции против семи представителей российской церкви в Украине, среди которых и Андрей Коваленко. СНБО запретил Луке пользоваться активами, выводить капиталы за границу, ограничил для него торговые и другие операции, связанные с имуществом, а также лишил государственных наград.

Ранее УНИАН сообщал, что Василий Ломаченко приехал в Киево-Печерскую Лавру, чтобы испечь просфоры. Боксер поделился снимками в социальных сетях, на которые общественность также возмущенно отреагировала.

Вас также могут заинтересовать новости: