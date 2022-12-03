Украинский боксер до сих пор не высказался о российской агрессии.

Экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко приехал в Киево-Печерскую Лавру, чтобы испечь просфоры.

Спортсмен опубликовал фото в социальных сетях, на которые общественность возмущенно отреагировала.

"Вася встречает СБУ", "Жаль, никакого анализа реальности", "Ребятам ВСУ в окопы готовите?", "Ты же знаешь, что это сейчас чувствительная тема в обществе, зачем ты провоцируешь этой показухой раздор?", "Смени уже паспорт, не мучай себя", - пишут пользователи Instagram.

Видео дня

Напомним, что 1 декабря Владимир Зеленский сообщил, что в Украине на законодательном уровне будет запрещена деятельность УПЦ МП. В последние недели СБУ проводит масштабные обыски в храмах УПЦ МП.

Василий Ломаченко: скандалы из-за религии

До начала широкомасштабной войны Ломаченко показывал видео о православной вере, в котором присутствовал российский спецназ.

В мае 2020-го года подписчиков возмутил очередной религиозный пост боксера.

Вас также могут заинтересовать новости: