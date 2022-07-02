Имея аудиторию в 2,1 миллиона фолловеров, знаменитый боксер может сделать существенно больше на информационном фронте Украины.

Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко выставил пост в соцсети, где показал видео с разрушениями зданий Сергеевки.

Подписал видео Василий странно, указав лишь дату теракта.

Подписчики возмутились: имея аудиторию в 2,1 миллиона фолловеров, знаменитый боксер может сделать существенно больше на информационном фронте Украины. В частности, Ломаченко упрекнули, что он элементарно не может в лоб назвать Россию страной-террористом. Хотя бы написать одно предложение подобного содержания.

Вашему вниманию высказывания аудитории Василия под видео с обстрелом Сергеевки:

Ну ты и терпила. Твою родину вдребезги разносят, а у тебя язык в жопе;

Кто это сделал напиши, а не молчи "многозначительно";

Выложил пост уже после того, как в новостях заявили, что ты никак не среагировал;

Наконец увидел? Поздно проснулся;

Помолись Кириллу патриарху;

Пойду блевать;

Твою родину кромсают на части, а ты ни слова в лоб....и в такой ситуации еще стараешься выкрутиться ...Эх ты....Вася.

Зарубежные фанаты призвали Ломаченко вернуться в ринг, где от него будет больше пользы народу Украины:

"Лома, вернись, пожалуйста! Вы можете помочь своим людям в ринге".

Напомним, что Ломаченко записался в ряды территориальной обороны города Белгород-Днестровский после 24 февраля. Василий по этой причине не смог выйти на бой против Джорджа Камбососа-младшего.

1 июля российские военные преступники нанесли удар по поселку Сергеевка Одесской области. Подтверждена гибель 21 мирного человека, среди которых ребенок, еще около 40 пострадало. Это был акт агрессии против мирного населения, которое ночевало в объектах гражданской инфраструктуры.

Ранее на 9 мая этого года Ломаченко попал в скандал, очень некстати вспомнив лозунг оккупантов.

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