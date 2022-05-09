Василий Ломаченко почтил память погибшего родственника во Второй мировой войне.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко вызвал гневную реакцию у украинцев, поздравив своих поклонников в социальных сетях с Днем победы.

В то время, когда Украина со всем миром отмечает 8 мая День памяти и примирения, знаменитый боксер отпраздновал 9 мая, как это делают в РФ.

Ломаченко опубликовал в Instagram фото, на которых он с отцом и сыном возложил цветы к мемориальному комплексу в Белгород-Днестровском к могиле своего родственника Василия Ивановича Ломаченко, который воевал во Второй мировой войне.

"Спасибо Деду За Победу! С Днем Победы!", - подписал свой пост Ломаченко.

Стоит отметить, что это выражение очень популярно в России, которая развязала войну в Украине и устроила геноцид украинскому народу. Однако украинского боксера это видимо не смутило.

Слова Ломаченко вызвали крайне негативную реакцию украинцев, которые оставили множество гневных комментариев под постом боксера: "Кажется, страной ошибся, чудак! Это дно!!!", "Вася, ты такой тупой!", "Дол***ба кусок, Вася, ты реально вася", "У победобесии участие принял?", "Тебе наверное сильно в боксе по голове били, дурак", "Я надейюсь, что хоть форма у него украинская", "Василий это наш испанский стыд", "Спасибо деду за спецоперацию", "Георгиевской ленточки не хватает", "Стыд и срам", "Форму сними и не позорься" и многое другое.

Напомним, ранее Ломаченко отказался от боя за звание абсолютного чемпиона мира против австралийца Джорджа Камбососа, так как принял решение вступить в ряды терробороны и защищать родную землю от вторжения российской армии.

Позже несостоявшийся соперник украинца заявил, что уважает Василия за поступок и будет за него молиться.

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