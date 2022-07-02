Украинский боксер нечасто комментирует события войны.

Звезда мирового бокса Василий Ломаченко обнародовал у себя в соцсетях видео с последствиями ракетного удара России по девятиэтажному жилому дому и базам отдыха в Белгород-Днестровском районе.

"1.07.2022", – подписал видеоролик 34-летний украинский боксер.

Напомним, что Ломаченко записался в ряды территориальной обороны города Белгород-Днестровский после 24 февраля. Василий по этой причине не смог выйти на бой против Джорджа Камбососа-младшего.

1 июля российские военные преступники нанесли удар по поселку Сергеевка Одесской области. Подтверждена гибель 21 мирного человека, среди которых ребенок, еще около 40 пострадало. Это был акт агрессии против мирного населения, которое ночевало в объектах гражданской инфраструктуры.

Ранее на 9 мая этого года Ломаченко попал в скандал, очень некстати вспомнив лозунг оккупантов.

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