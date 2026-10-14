Формула-1 вернется в Африку спустя почти 40 лет: когда и где пройдет гонка

Ожидается, что гонка состоится в начале 2030-х годов - спустя 33 года после последнего этапа Формулы-1 в Африке.

Формула-1 вернется в Африку впервые более чем за три десятилетия: Руанда подписала десятилетний контракт на проведение гонки. Об этом пишет Sky News.

Новый специализированный автодром, который построят в районе Бугесера (к югу от столицы страны Кигали), примет соревнования под названием "Гран-при Африки".

Представители Формулы-1 сообщили, что трасса будет готова "в начале следующего десятилетия".

Видео дня

Ожидается, что гонка состоится в начале 2030-х годов - спустя 33 года после последнего этапа Формулы-1 в Африке (в 1993 году Гран-при принимала трасса Кьялами в ЮАР).

Президент Руанды Поль Кагаме отметил, что это день гордости для страны, и добавил, что чемпионат принесет народу "долгосрочную пользу" - не только в спортивном плане, но и за счет создания новых рабочих мест, развития профессиональных навыков и роста туризма.

Отмечается, что за последние десятилетия география чемпионата стремительно расширилась, охватив Европу, Азию и Северную Америку, в результате чего Африка осталась единственным континентом, где гонки не проводились со времен Гран-при на трассе Кьялами.

Проектирование трассы ведется совместно с компанией WurzDesign, основанной бывшим гонщиком Александром Вурцем, и инженерной группой Tilke, которая участвовала в создании множества автодромов Формулы-1, включая трассу Сепанг в Малайзии.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон неоднократно говорил, что мечтает о гонке в Африке. Он признавался, что вел закулисную работу, чтобы добиться проведения этапа на этом континенте до завершения своей карьеры:

"Я всегда говорил, что нам необходим Гран-при в Африке. Для меня это самый важный и самый красивый континент. Мы представлены на всех континентах, кроме этого, и нет никаких причин, по которым так должно оставаться. Я давно продвигал эту идею, и Стефано проделал потрясающую работу".

Президент и генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали отметил, что рад возможности удовлетворить интерес более чем 100 миллионов поклонников "Королевских гонок" на этом континенте.

"Благодаря включению Руанды в календарь соревнований, начиная со следующего десятилетия, гонки нашего вида спорта будут проходить на всех обитаемых континентах, что позволит приблизить чемпионат мира к болельщикам по всему миру как никогда прежде. Африка всегда была частью будущего Формулы-1, и с самого начала мы были полны решимости вернуться туда правильно: с надежным партнером, долгосрочными обязательствами и четким видением того, как добиться значимых результатов", - сказал он.

Трасса, которую построят рядом с международным аэропортом Кигали, будет соответствовать стандартам FIA первой категории (Grade 1), необходимым для проведения гонок Формулы-1.

Новости спорта

Ранее украинская прыгунья в воду и чемпионка Европы по женскому хайдайвингу Нелли Чукановская заявила о желании сменить свое спортивное гражданство.

Спортсменка отметила, что она собирается получить хорватское гражданство, чтобы представлять эту страну. Она подчеркнула, что хотела бы помочь развивать этот профессиональный вид спорта в Хорватии.

Вас также могут заинтересовать новости: